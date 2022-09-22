Сборная России прибыла в Бишкек, где сыграет с Киргизией

Футболисты сборной России прилетели в Бишкек (Киргизия). Там российская команда 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии.



Ранее сообщалось, что практически все билеты на матч проданы. Ожидается, что его посетят около 15 000 человек.

Хозяева успешно провели отборочный турнир на Кубок Азии. Сборная Киргизии заняла второе место в группе с Сингапуром, Мьянмой и Таджикистаном, набрав семь очков в трёх встречах. Киргизия уступила первую строчку Таджикистану лишь из-за худшей разницы голов.



Это будет первая очная встреча сборных России и Киргизии в истории, прежде команды друг с другом не играли.

В настоящее время российская команда отстранена от международных соревнований. Сообщалось, что россияне не сыграют в квалификации Евро-2024.