Пиоли — о продлении контракта с «Миланом»: не беспокоюсь о своём будущем

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о продлении контракта с клубом, прокомментировал проигранную встречу с «Наполи», а также поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Серии А.

«Я чувствую себя в «Милане» как дома. Когда человек чувствует себя как дома, он не хочет думать ни о чём другом. Я не беспокоюсь о контракте или своём будущем. Цель «Милана» — продолжать совершенствоваться. Мы молодая команда, но теперь с чёткими целями и зрелостью, которые могут позволить нам оставаться на вершине.

Что касается матча с «Наполи», то наша работа была на высоком уровне. Но тот факт, что мы не смогли добиться положительного результата, означает, что в некоторых ситуациях мы можем и должны работать усерднее.

Мы стараемся ещё больше повысить свой уровень. Думаю, у нас всё хорошо, но трудности в чемпионате очевидны. Это очень сбалансированная лига, здесь много сильных команд, которые будут бороться до самого конца», — цитирует слова Пиоли журналист Альфредо Педулла.

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