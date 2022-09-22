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Калиниченко уволили из «Левадии» спустя 10 дней после назначения

Калиниченко уволили из «Левадии» спустя 10 дней после назначения
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Бывшего полузащитника «Спартака» и сборной Украины Максима Калиниченко уволили с поста главного тренера эстонской «Левадии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Президент команды Виктор Левада заявил, что после диалога с игроками клуб принял решение уволить Калиниченко из-за того, что с украинским специалистом команде будет тяжело добиться поставленных целей. Под руководством Максима команда провела один матч. Подопечные Калиниченко проиграли «Курессааре».

Максим Калиниченко начинал карьеру в днепропетровском «Днепре», откуда в 2000 году перешёл в московский «Спартак». За красно-белых полузащитник отыграл на протяжении восьми сезонов, после чего вернулся в «Днепр». В 2014 году Калиниченко завершил карьеру в «Таврии».

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