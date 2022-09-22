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Скоулз назвал новичка «Манчестер Юнайтед», который его больше всего впечатлил

Скоулз назвал новичка «Манчестер Юнайтед», который его больше всего впечатлил
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз похвалил полузащитника команды Кристиана Эриксена. По мнению Скоулза, именно Эриксен способствовал прогрессу команды.

«Видна умная игра команды. Это умные футболисты с мозгами. Эриксен — отличный пример футболиста, который использует на поле голову. Кристиан умный игрок, который понимает, где должен быть на поле он, а где его партнёры», — цитирует Скоулза Mirror.

Ранее Скоулз жёстко раскритиковал пару полузащитников команды Скотта Мактоминея и Фреда. Он заявил, что один из них точно должен быть на скамейке запасных. При этом Скоулз выражал надежду, что организовать треугольник в центре поля «Манчестер Юнайтед» сможет с помощью Каземиро, который перешёл в команду из мадридского «Реала».

Эти легенды футбола сделали «золотой» хет-трик из трофеев:

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