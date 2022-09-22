Скоулз назвал новичка «Манчестер Юнайтед», который его больше всего впечатлил

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз похвалил полузащитника команды Кристиана Эриксена. По мнению Скоулза, именно Эриксен способствовал прогрессу команды.
«Видна умная игра команды. Это умные футболисты с мозгами. Эриксен — отличный пример футболиста, который использует на поле голову. Кристиан умный игрок, который понимает, где должен быть на поле он, а где его партнёры», — цитирует Скоулза Mirror.
Ранее Скоулз жёстко раскритиковал пару полузащитников команды Скотта Мактоминея и Фреда. Он заявил, что один из них точно должен быть на скамейке запасных. При этом Скоулз выражал надежду, что организовать треугольник в центре поля «Манчестер Юнайтед» сможет с помощью Каземиро, который перешёл в команду из мадридского «Реала».
Эти легенды футбола сделали «золотой» хет-трик из трофеев:
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