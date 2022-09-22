38-летний голкипер «Аякса» Ремко Пасвер дебютирует за сборную Нидерландов
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Вратарь «Аякса» Ремко Пасвер в матче 4-го тура Лиги Наций с Польшей дебютирует за сборную Нидерландов в 38 лет. Встреча начнётся в 21:45 и пройдёт в Польше.
Команды выступают в Лиге 1 группе 4. Команда Луи ван Гала лидирует в группе. Национальная команда Нидерландов набрала 10 очков в 4-х играх. Поляки располагаются на 3-й строчке в квартете. На втором месте в группе — Бельгия с 7 очками. Замыкает таблицу Уэльс.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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