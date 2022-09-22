Стали известны стартовые составы Хорватии и Дании на матч Лиги наций УЕФА

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Хорватии на своём поле примет команду из Дании. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Хорватии: Доминик Ливакович — Йосип Юранович, Йосип Шутало, Борна Соса, Йошко Гвардиол — Лука Модрич, Марсело Брозович, Матео Ковачич, Марио Пашалич, Иван Перишич — Андрей Крамарич.
Сборная Дании: Каспер Шмейхель — Йоаким Мехле, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс — Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Томас Дилейни, Йоаким Андерсен, Андреас Сков Ольсен, Кристиан Эриксен — Мартин Брейтуэйт.
Напомним, Дания занимает первое место в группе 1 Лиги А, у них в активе девять набранных очков. У Хорватии, которая находится на втором месте, семь очков. В параллельной встрече сойдутся сборные Австрии и Франции.
- 22 сентября 2022
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