Стали известны стартовые составы Хорватии и Дании на матч Лиги наций УЕФА

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Хорватии на своём поле примет команду из Дании. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Хорватии: Доминик Ливакович — Йосип Юранович, Йосип Шутало, Борна Соса, Йошко Гвардиол — Лука Модрич, Марсело Брозович, Матео Ковачич, Марио Пашалич, Иван Перишич — Андрей Крамарич.

Сборная Дании: Каспер Шмейхель — Йоаким Мехле, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс — Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Томас Дилейни, Йоаким Андерсен, Андреас Сков Ольсен, Кристиан Эриксен — Мартин Брейтуэйт.

Напомним, Дания занимает первое место в группе 1 Лиги А, у них в активе девять набранных очков. У Хорватии, которая находится на втором месте, семь очков. В параллельной встрече сойдутся сборные Австрии и Франции.