Рио Фердинанд оценил трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о трансферах команды во время летнего окна. Англичанин остался доволен приобретениями «МЮ».



«Трансферное окно «Манчестер Юнайтед» прошло путь от посмешища до мысли: «О, да это серьёзно!». Учитываем, каких игроков взяли, какие имена.



И дело тут не только в том, насколько хороши новички. Но посмотрите, из «Реала» переходит Каземиро, который пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Он спокойно перешёл в «МЮ». Я понимаю, что дело в том числе в деньгах. Но всё равно важно, что он согласился на такой переход», — цитирует Фердинанда Daily Express.

В нынешнем сезоне команду возглавляет представитель Нидерландов Эрик тен Хаг.

Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики: