Рио Фердинанд оценил трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о трансферах команды во время летнего окна. Англичанин остался доволен приобретениями «МЮ».
«Трансферное окно «Манчестер Юнайтед» прошло путь от посмешища до мысли: «О, да это серьёзно!». Учитываем, каких игроков взяли, какие имена.
И дело тут не только в том, насколько хороши новички. Но посмотрите, из «Реала» переходит Каземиро, который пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Он спокойно перешёл в «МЮ». Я понимаю, что дело в том числе в деньгах. Но всё равно важно, что он согласился на такой переход», — цитирует Фердинанда Daily Express.
В нынешнем сезоне команду возглавляет представитель Нидерландов Эрик тен Хаг.
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