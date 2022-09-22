Стало известно, кто войдёт в штаб Ташуева в «Ахмате»

Руководство «Ахмата» представило нового главного тренера Сергея Ташуева команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сам наставник представил членов своего штаба. Помогать специалисту будут Вячеслав Молчанов, Андрей Дмитриев, Аслан Гоплачев. Рамзан Цуцулаев, как и в прежние годы, работает с вратарями. Вечером состоялась первая тренировка под руководством нового штаба.

До назначения в «Ахмат» Сергей Ташуев возглавлял солигорский «Шахтёр». Ранее специалист также работал в «Спартаке» из Нальчика, «Кубани», «Анжи», «Краснодаре» и белгородском «Салюте».



Напомним, ранее грозненцы отправили в отставку главного тренера команды Андрея Талалаева. Он был уволен после матча РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:3).