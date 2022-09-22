Бывшая футболистка сборной Англии: Евро-2022 было тяжело смотреть

Бывший капитан сборной Англии Стеф Хоутон призналась, что ей было тяжело смотреть Евро-2022 летом после того, как она не смогла попасть в финальную заявку «львиц» на турнир, а также рассказала о том, как наставник команды Сарина Вигман лишила её капитанской повязки из-за долгого отсутствия по причине травмы (повязка в итоге досталась Лии Уильямсон).

«Когда в апреле Сарина [Вигман] объявила о своём выборе капитана сборной Англии, я была рад за Лию [Уильямсон] и полностью уважала это решение. Но это было одним из самых тяжёлых последствий травмы, если не самое тяжёлое. Вы отдаётесь чему-то, и затем у вас это отнимают, и вы не можете показать, на что способны.

Конечно, я смотрела финал, я не могла его пропустить. Но, честно говоря, на протяжении всего Евро мне было трудно смотреть игры. Я так отчаянно хотела быть там, что, когда не попала в заявку, не была уверена, что морально готова смотреть турнир. Я была так расстроена, потому что чувствовала, что у меня остались незавершённые дела в команде. Всё это казалось странным», — сказала Хоутон в интервью для Players' Tribune.

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