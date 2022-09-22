Защитник сборной Франции Жюль Кунде получил травму в матче с Австрией и покинул поле

Защитник национальной команды Франции Жюль Кунде получил травму по ходу матча 5-го тура Лиги наций УЕФА с Австрией. Футболист не смог продолжить встречу, вследствие чего на 23-й минуте игры наставник команды Дидье Дешам заменил его на Вильяма Салиба.

Пока неизвестно, травму какого характера получил француз, однако это может стать проблемой для наставника «Барселоны» Хави. По ходу нынешнего сезона Кунде пять раз выходит в футболке каталонского клуба — трижды в испанской Ла Лиге и дважды во встречах Лиги чемпионов.

Встреча между сборными Франции и Австрии проходит на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. На данный момент в игре ничейный результат — 0:0.

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса: