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Тухеля могут депортировать спустя 90 дней после увольнения из «Челси»

Тухеля могут депортировать спустя 90 дней после увольнения из «Челси»
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Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель должен покинуть Великобританию в течение 90 дней после увольнения из лондонского клуба. Об этом сообщает The Telegraph. Напомним, Великобритания не является членом Европейского Союза.

По информации источника, немец остался в подвешенном состоянии после увольнения из «Челси». У него есть 90-дневный период, прежде чем ему грозит депортация из Великобритании, однако пока он не получал официального уведомления.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и завоевала Суперкубок Европы. Новым главным тренером команды стал бывший наставник «Брайтона» Грэм Поттер.

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