Кечинов: авторитета Реброва должно хватить, чтобы стать спортивным директором «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, кого надо назначить на пост спортивного директора красно-белых.
«Положительно отношусь к такой кандидатуре. Артём — бывший футболист «Спартака», российский спортсмен. Если есть доверие, то это прекрасно. Однако есть специфика работы: нужны связи. Хотя мы сейчас изолированы от Европы, поэтому договариваться с европейским командами сейчас нужно не так, как раньше.
Сейчас надо обращать внимание на российский рынок. Здесь авторитета Реброва должно хватить. Это очень здорово, если к нему такое доверие. Я всегда за, чтобы наших людей больше привлекали к работе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что на должность спортивного директора «Спартака» будет назначен англичанин Пол Эшуорт.
- 22 сентября 2022
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