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«Манчестер Юнайтед» побил рекорд АПЛ по зарплатам игроков

«Манчестер Юнайтед» побил рекорд АПЛ по зарплатам игроков
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«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд по зарплатам игроков в английской Премьер-лиге. Как сообщает talkSPORT, в сезоне 2021/2022 «красные дьяволы» выплатили своим футболистам около € 443 млн. Предыдущий рекорд был у «Манчестер Сити» — € 409,6 млн.

Таких цифр удалось достичь после прихода в клуб прошлым летом нападающего Криштиану Роналду, вингера Джейдона Санчо и защитника Рафаэля Варана. Новый потолок зарплат оказался выше предыдущих показателей клуба на 19,1%. При этом ожидается, что после прихода этим летом новых игроков уже обозначенная цифра в € 443 млн может увеличиться, так как клуб подписал таких игроков, как Антони, Каземиро и Лисандро Мартинес.

При этом генеральный директор манкунианцев Ричард Арнольд не видит проблем в высоких цифрах зарплат. Он отметил, что всё делается для того, чтобы добиться значительных успехов в соревнованиях и развлекать болельщиков.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

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