Гризманн не пропускает матчи сборной Франции с 2017 года
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Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн не пропускает матчи национальной команды с 2017 года. Об этом сообщает Squawka. В данный момент игрок принимает участие в противостоянии 5-го тура Лиги наций с Австрией. В данный момент счёт в матче не открыт.
С этого времени Антуан провёл за сборную 66 матчей. Всего на его счету 42 гола в 109 играх. Последний раз форвард не играл в матче с Англией в 2017 году. Тогда он остался в запасе.
Гризманн выступает за «Атлетико» с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны» на правах аренды. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что «Атлетико» активировал опцию продления на второй год арендного соглашения по Антуану Гризманну.
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