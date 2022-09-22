Гризманн не пропускает матчи сборной Франции с 2017 года

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн не пропускает матчи национальной команды с 2017 года. Об этом сообщает Squawka. В данный момент игрок принимает участие в противостоянии 5-го тура Лиги наций с Австрией. В данный момент счёт в матче не открыт.

С этого времени Антуан провёл за сборную 66 матчей. Всего на его счету 42 гола в 109 играх. Последний раз форвард не играл в матче с Англией в 2017 году. Тогда он остался в запасе.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны» на правах аренды. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что «Атлетико» активировал опцию продления на второй год арендного соглашения по Антуану Гризманну.