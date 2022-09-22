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Источник: Захарян может получить гражданство Армении, ФИФА позволит ему сменить сборную

Источник: Захарян может получить гражданство Армении, ФИФА позволит ему сменить сборную
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Армянский журналист Грач Хачатрян утверждает, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассматривает возможность получения гражданства Армении. Футболист вслед за этим может сменить и спортивное гражданство.

Ранее Захарян уже выступал за сборную России. В связи с этим он не имеет права выступать за другую национальную команду. Но источник сообщает, что руководство ФИФА может сделать исключение и разрешит ему играть за сборную Армении.

Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена на квалификационный турнир чемпионата Европы 2024 года. Отстранение действует без какого-либо срока и до дальнейшего уведомления УЕФА.

24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии.

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