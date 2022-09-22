Источник: Захарян может получить гражданство Армении, ФИФА позволит ему сменить сборную

Армянский журналист Грач Хачатрян утверждает, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассматривает возможность получения гражданства Армении. Футболист вслед за этим может сменить и спортивное гражданство.



Ранее Захарян уже выступал за сборную России. В связи с этим он не имеет права выступать за другую национальную команду. Но источник сообщает, что руководство ФИФА может сделать исключение и разрешит ему играть за сборную Армении.



Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена на квалификационный турнир чемпионата Европы 2024 года. Отстранение действует без какого-либо срока и до дальнейшего уведомления УЕФА.

24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии.