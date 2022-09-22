Вратарь Франции Меньян был заменён в перерыве матча с Австрией из-за травмы

Голкипер сборной Франции Мик Меньян был заменён в перерыве матча Лиги наций УЕФА с командой Австрии из-за травмы. Как сообщает Football Italia, вратарь почувствовал недомогание в голени, в связи с чем наставник команды Дидье Дешам принял решение выпустить на поле вместо него Альфонса Ареола.

Для «Милана» травма Меньяна может стать большой проблемой. После перерыва на игры сборных «россонери» ждёт две встречи с лондонским «Челси» в рамках Лиги чемпионов, а также матч с «Ювентусом» в Серии А.

Напомним, ранее по ходу матча с Австрией травму получил защитник Жюль Кунде. Футболист не смог продолжить встречу, в связи с чем на поле вместо него вышел Вильям Салиба.

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