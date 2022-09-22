Видеообзор победы сборной Молдавии над Латвией в матче Лиги наций
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Сегодня, 22 сентября, в Риге на стадионе «Сконто» состоялся матч 5-го тура Лиги наций. Сборная Латвии принимала на своём поле команду Молдавии.
Встреча закончилась победой Молдавии. На 26-й минуте счёт в матче открыл защитник Иоан-Кэлин Ревенко, которому ассистировал Сергей Платика.
В концовке первой половины встречи Молдавия укрепила своё преимущество — на 45-й минуте забил нападающий Йон Николэеску. Хозяева сумели сократить отставание в счёте на 55-й минуте благодаря голу полузащитника Яниса Икауниекса, который реализовал голевой момент после паса Эдуарда Эмсиса. Сравнять счёт хозяевам так и не удалось. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.
Видеообзор матча Лиги наций УЕФА Латвия — Молдавия:
Новость по темеЛатвия уступила Молдавии в домашнем матче Лиги наций УЕФА
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