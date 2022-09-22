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Голы Мбаппе и Жиру принесли Франции победу над Австрией

Голы Мбаппе и Жиру принесли Франции победу над Австрией
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Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Франции принимала команду из Австрии. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встреча для хозяев не задалась с самого начала. Сначала на 23-й минуте матча из-за травмы поле покинул Жюль Кунде (вместо него вышел Вильям Салиба), а в перерыве из-за проблем с голенью не смог продолжить игру голкипер Мик Меньян (был заменён на Альфонса Ареола). Во втором тайме дела у Франции пошли в гору. На 56-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Килиан Мбаппе. Через девять минут форвард Оливье Жиру сумел увеличить преимущество своей команды. Последние минуты встречи прошли под диктовку Франции, после чего финальный свисток арбитра оповестил о победе команды — 2:0.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 5-й тур
22 сентября 2022, четверг. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Мбаппе – 56'   2:0 Жиру – 65'
Комментарии
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