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Гол Эриксена не спас Данию от поражения сборной Хорватии

Гол Эриксена не спас Данию от поражения сборной Хорватии
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Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Хорватии на своём поле принимала команду из Дании. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. На 49-й минуте хозяева сумели выйти вперёд благодаря усилиям защитника Борны Сосы. На 77-й минуте Дания сравняла — отличился полузащитник Кристиан Эриксен с передачи Йоакима Мехле. Но через две минуты Хорватия снова вышла вперёд — гол забил Ловро Майер с передачи нападающего Мислава Оршича. В последний отрезок встречи хозяева умело контролировали игру и сумели сохранить преимущество. Финальный свисток судьи сигнализировал о победе сборной Хорватии со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 5-й тур
22 сентября 2022, четверг. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Дания
1:0 Соса – 49'   1:1 Эриксен – 77'   2:1 Майер – 79'
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