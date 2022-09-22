Гол Эриксена не спас Данию от поражения сборной Хорватии

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Хорватии на своём поле принимала команду из Дании. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. На 49-й минуте хозяева сумели выйти вперёд благодаря усилиям защитника Борны Сосы. На 77-й минуте Дания сравняла — отличился полузащитник Кристиан Эриксен с передачи Йоакима Мехле. Но через две минуты Хорватия снова вышла вперёд — гол забил Ловро Майер с передачи нападающего Мислава Оршича. В последний отрезок встречи хозяева умело контролировали игру и сумели сохранить преимущество. Финальный свисток судьи сигнализировал о победе сборной Хорватии со счётом 2:1.