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Люксембург сыграл вничью с Турцией

Люксембург сыграл вничью с Турцией
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Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между Турцией и Люксембургом. Команды играли на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле. Противостояние завершилось со счётом 3:3.

На восьмой минуте полузащитник Марвин Мартинш открыл счёт в матче. Спустя восемь минут Дженгиз Ундер с пенальти восстановил равенство на табло. На 37-й минуте Данел Синани снова вывел люксембуржцев вперёд. Спустя две минуты Максим Шано отправил мяч в свои ворота, счёт сравнялся.

Во втором тайме команды забили по голу: Жерсон Родригеш в составе люксембуржцев, а Исмаиль Юксек – в составе турецкой команды.

После пяти игр турки лидируют в Лиге С группы 1. Команда Штефана Кунца набрала 13 очков. Люксембуржцы набрали восемь очков. Они расположились на втором месте в квартете.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1. 5-й тур
22 сентября 2022, четверг. 21:45 МСК
Турция
Окончен
3 : 3
Люксембург
0:1 Мартинш – 8'   1:1 Ундер – 16' (пен)   1:2 Синани – 37'   2:2 Шано – 39' (автогол)   2:3 Родригеш – 69'   3:3 Юксек – 87'
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