Люксембург сыграл вничью с Турцией

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между Турцией и Люксембургом. Команды играли на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле. Противостояние завершилось со счётом 3:3.



На восьмой минуте полузащитник Марвин Мартинш открыл счёт в матче. Спустя восемь минут Дженгиз Ундер с пенальти восстановил равенство на табло. На 37-й минуте Данел Синани снова вывел люксембуржцев вперёд. Спустя две минуты Максим Шано отправил мяч в свои ворота, счёт сравнялся.



Во втором тайме команды забили по голу: Жерсон Родригеш в составе люксембуржцев, а Исмаиль Юксек – в составе турецкой команды.



После пяти игр турки лидируют в Лиге С группы 1. Команда Штефана Кунца набрала 13 очков. Люксембуржцы набрали восемь очков. Они расположились на втором месте в квартете.