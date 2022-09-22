Литва сыграла вничью с Фарерскими островами. Экс-игрок «Динамо» Черных отдал передачу
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Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между Литвой и Фарерскими островами. Команды играли на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе. Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 22-й минуте Якуп Андреасен после передачи Йоаннеса Бьярталида открыл счёт в матче. На 41-й минуте Выкинтас Сливка восстановил равенство на табло. Ему ассистировал бывший игрок московского «Динамо» Фёдор Черных. Литовцы набрали одно очко в пяти играх нынешнего розыгрыша Лиги наций.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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