Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджан обыграл Словакию. Команды забили два гола после 92-й минуты

Азербайджан обыграл Словакию. Команды забили два гола после 92-й минуты
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между Словакией и Азербайджаном. Команды играли на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве (Словакия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей. Встреча проходила в рамках Лиги C группы 3.

На 44-й минуте Ренат Дадашов открыл счёт в игре после паса Озана Кёкджю. На 93-й минуте Эрик Йирка реализовал пенальти, однако спустя две минуты Ходжат Хагверди вывел команду Джанни Де Бьязи вперёд. Ему ассистировал Алексей Исаев.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3. 5-й тур
22 сентября 2022, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Азербайджан
0:1 Дадашов – 44'   1:1 Йирка – 90+3' (пен)   1:2 Хагверди – 90+5'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022