Азербайджан обыграл Словакию. Команды забили два гола после 92-й минуты

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между Словакией и Азербайджаном. Команды играли на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве (Словакия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей. Встреча проходила в рамках Лиги C группы 3.



На 44-й минуте Ренат Дадашов открыл счёт в игре после паса Озана Кёкджю. На 93-й минуте Эрик Йирка реализовал пенальти, однако спустя две минуты Ходжат Хагверди вывел команду Джанни Де Бьязи вперёд. Ему ассистировал Алексей Исаев.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.