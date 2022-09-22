Гол Де Брёйне помог Бельгии обыграть Уэльс в Лиге наций

В Брюсселе (Бельгия) на стадионе «Руа Бодуэн» завершился матч Лиги наций. Сборная Бельгии принимала команду Уэльса.

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 11-й минуте счёт в матче открыл Кевин Де Брёйне. На 38-й минуте Миши Батшуайи удвоил преимущество в счёте. На 50-й минуте Киффер Мур отыграл один мяч. Впрочем, на большее сил гостям уже не хватило. Матч так и закончился победой хозяев.

Сборная Бельгии набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Команда Уэльса с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице группы 4.

В следующем туре сборная Бельгии сыграет с Нидерландами, Уэльс будет принимать Польшу.