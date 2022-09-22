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Гол Де Брёйне помог Бельгии обыграть Уэльс в Лиге наций

Гол Де Брёйне помог Бельгии обыграть Уэльс в Лиге наций
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В Брюсселе (Бельгия) на стадионе «Руа Бодуэн» завершился матч Лиги наций. Сборная Бельгии принимала команду Уэльса.

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 11-й минуте счёт в матче открыл Кевин Де Брёйне. На 38-й минуте Миши Батшуайи удвоил преимущество в счёте. На 50-й минуте Киффер Мур отыграл один мяч. Впрочем, на большее сил гостям уже не хватило. Матч так и закончился победой хозяев.

Сборная Бельгии набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Команда Уэльса с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице группы 4.

В следующем туре сборная Бельгии сыграет с Нидерландами, Уэльс будет принимать Польшу.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 5-й тур
22 сентября 2022, четверг. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 1
Уэльс
1:0 Де Брёйне – 11'   2:0 Батшуайи-Атунга – 38'   2:1 Мур – 50'
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