Гол Де Брёйне помог Бельгии обыграть Уэльс в Лиге наций
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В Брюсселе (Бельгия) на стадионе «Руа Бодуэн» завершился матч Лиги наций. Сборная Бельгии принимала команду Уэльса.
Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 11-й минуте счёт в матче открыл Кевин Де Брёйне. На 38-й минуте Миши Батшуайи удвоил преимущество в счёте. На 50-й минуте Киффер Мур отыграл один мяч. Впрочем, на большее сил гостям уже не хватило. Матч так и закончился победой хозяев.
Сборная Бельгии набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Команда Уэльса с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице группы 4.
В следующем туре сборная Бельгии сыграет с Нидерландами, Уэльс будет принимать Польшу.
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