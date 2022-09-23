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Сборная Нидерландов уверенно обыграла Польшу в матче Лиги наций

Сборная Нидерландов уверенно обыграла Польшу в матче Лиги наций
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В Варшаве на стадионе «Народовы» завершился матч 5-го тура Лиги наций. В Лиге А Группы 4 сборная Польши принимала команду Нидерландов. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Уже на 13-й минуте Коди Гакпо открыл счёт в матче. Ему ассистировал Дензел Думфрис. А точку в матче на 60-й минуте поставил Стивен Бергвейн. В качестве ассистента ему выступил Винсент Янссен.

Сборная Нидерландов набрала 13 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице. Польская сборная с четырьмя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы.

В следующем туре Нидерланды сыграют на своём поле с Бельгией, а Польша отправится в гости к Уэльсу.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 5-й тур
22 сентября 2022, четверг. 21:45 МСК
Польша
Окончен
0 : 2
Нидерланды
0:1 Гакпо – 13'   0:2 Бергвейн – 60'
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