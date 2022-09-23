Саутгейт высказался о Магуайре, который перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что его беспокоит ситуация капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Защитник перестал попадать в стартовый состав «МЮ», но является основным игроком национальной команды.

«Я не думаю, что у нас есть много вариантов, кем можно заменять его. Если бы у нас были опытные футболисты, которые сразу могут выйти в старте, то другое дело.



Очевидно, что ситуацию нельзя назвать идеальной. Хочется, чтобы лучшие игроки регулярно играли, тогда они будут в оптимальной форме. Магуайр является важным игроком нашей команды. Я думаю, что таких футболистов надо поддерживать. Он понимает, что выступает за большой клуб, его подписали за огромную сумму, он — капитан команды. Поэтому о Магуайре столько говорят. Но ему нужно сосредоточиться на тренировках и бороться за место в команде», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.