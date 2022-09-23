Мбаппе вошёл в топ-10 бомбардиров в истории сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил свой 28-й гол в футболке национальной сборной Франции. Это случилось 22 сентября в матче Лиги наций с Австрией, который завершился победой действующих чемпионов мира со счётом 2:0.



На счету Мбаппе 28 голов в 58 матчах за сборную Франции. Он сравнялся с Юрием Джоркаеффом, который забил столько же в 82 играх с 1993 по 2002 год. После своего очередного мяча Килиан вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории французской национальной команды.



Лидирует в списке бомбардиров сборной Франции Тьерри Анри (51 гол в 123 играх). Второй – как раз Оливье Жиру. У него 49 мячей в 113 матчах, и до Анри осталось всего два точных удара. Третий – Гризманн (109 игр, 42 гола).



Матч Франция – Австрия состоялся в Сен-Дени на «Стад де Франс». Мбаппе забил на 56-й минуте с передачи Оливье Жиру, а через девять минут уже сам Жиру реализовал свой шанс после паса Антуана Гризманна. Французы, занимавшие последнее место в своей группе, поднялись на одну позицию, опередив австрийцев. 25 сентября «трёхцветные» сыграют на выезде с Данией.

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