Мбаппе вошёл в топ-10 бомбардиров в истории сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил свой 28-й гол в футболке национальной сборной Франции. Это случилось 22 сентября в матче Лиги наций с Австрией, который завершился победой действующих чемпионов мира со счётом 2:0.
На счету Мбаппе 28 голов в 58 матчах за сборную Франции. Он сравнялся с Юрием Джоркаеффом, который забил столько же в 82 играх с 1993 по 2002 год. После своего очередного мяча Килиан вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории французской национальной команды.
Лидирует в списке бомбардиров сборной Франции Тьерри Анри (51 гол в 123 играх). Второй – как раз Оливье Жиру. У него 49 мячей в 113 матчах, и до Анри осталось всего два точных удара. Третий – Гризманн (109 игр, 42 гола).
Матч Франция – Австрия состоялся в Сен-Дени на «Стад де Франс». Мбаппе забил на 56-й минуте с передачи Оливье Жиру, а через девять минут уже сам Жиру реализовал свой шанс после паса Антуана Гризманна. Французы, занимавшие последнее место в своей группе, поднялись на одну позицию, опередив австрийцев. 25 сентября «трёхцветные» сыграют на выезде с Данией.
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 23 сентября 2022
-
01:27
-
01:23
-
00:53
-
00:45
-
00:40
-
00:34
-
00:28
-
00:27
-
00:16
-
00:08
- 22 сентября 2022
-
23:52
-
23:50
-
23:48
-
23:41
-
23:41
-
23:38
-
23:37
-
23:27
-
23:25
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:12
-
22:09
-
22:05
-
21:54
-
21:38
-
21:34
-
21:31
-
21:24