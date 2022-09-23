«Босния уже потеряла доверие ФИФА и УЕФА». Халилходжич — о матче с Россией

Знаменитый боснийский тренер Вахид Халилходжич, известный по работе с «Лиллем», «ПСЖ», загребским «Динамо», сборными Японии и Марокко, очень недоволен тем, что сборная Боснии и Герцеговины может сыграть в России.
«Новости о матче сборной Боснии и Герцеговины с Россией – наглость и своего рода провокация. Я считаю, что все игроки должны решить не принимать в нём участия. Нужно сделать всё, чтобы он не состоялся. А если состоится, это будет конец сборной Боснии и Герцеговины и федерации. Футболистам будет очень трудно вернуться в свои клубы, потому что они осудят их действия.
Несмотря на то что это товарищеская игра, ФИФА и УЕФА, вероятно, будут смотреть на нашу федерацию футбола по-другому, свысока. Да из-за самой организации этого матча Босния и Герцеговина уже потеряла доверие ФИФА и УЕФА! Так как это политика, публично о таком не скажут. Но для нашей федерации будет много последствий, и потребуется много времени, чтобы восстановить доверие.
Те, кто проголосовал за этот матч, должны уйти в отставку в срочном порядке. Болельщики, будущие и нынешние футболисты, должны противостоять этой игре, потому что она станет нашим позором. Кто вообще будет играть, Зелькович (президент боснийской федерации футбола. – Прим. «Чемпионата») или Додик (лидер боснийских сербов. – Прим. «Чемпионата»)? Это провокация. Мне уже звонили некоторые влиятельные люди из Франции, и я сказал им, что не верю в то, что этот матч состоится», – приводит слова Халилходжича боснийский N1.
Матч сборных России и Боснии и Герцеговины может состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Президент боснийской федерации футбола Вицо Зелькович сообщил, что окончательное решение о том, поучаствует ли сборная в этой товарищеской игре, будет принято на исполкоме организации 10 октября.
- 23 сентября 2022
-
03:06
-
02:52
-
02:44
-
02:35
-
02:25
-
02:13
-
02:02
-
01:42
-
01:27
-
01:23
-
00:53
-
00:45
-
00:40
-
00:34
-
00:28
-
00:27
-
00:16
-
00:08
- 22 сентября 2022
-
23:52
-
23:50
-
23:48
-
23:41
-
23:41
-
23:38
-
23:37
-
23:27
-
23:25
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:32
-
22:29
-
22:27