«Босния уже потеряла доверие ФИФА и УЕФА». Халилходжич — о матче с Россией

Знаменитый боснийский тренер Вахид Халилходжич, известный по работе с «Лиллем», «ПСЖ», загребским «Динамо», сборными Японии и Марокко, очень недоволен тем, что сборная Боснии и Герцеговины может сыграть в России.



«Новости о матче сборной Боснии и Герцеговины с Россией – наглость и своего рода провокация. Я считаю, что все игроки должны решить не принимать в нём участия. Нужно сделать всё, чтобы он не состоялся. А если состоится, это будет конец сборной Боснии и Герцеговины и федерации. Футболистам будет очень трудно вернуться в свои клубы, потому что они осудят их действия.



Несмотря на то что это товарищеская игра, ФИФА и УЕФА, вероятно, будут смотреть на нашу федерацию футбола по-другому, свысока. Да из-за самой организации этого матча Босния и Герцеговина уже потеряла доверие ФИФА и УЕФА! Так как это политика, публично о таком не скажут. Но для нашей федерации будет много последствий, и потребуется много времени, чтобы восстановить доверие.



Те, кто проголосовал за этот матч, должны уйти в отставку в срочном порядке. Болельщики, будущие и нынешние футболисты, должны противостоять этой игре, потому что она станет нашим позором. Кто вообще будет играть, Зелькович (президент боснийской федерации футбола. – Прим. «Чемпионата») или Додик (лидер боснийских сербов. – Прим. «Чемпионата»)? Это провокация. Мне уже звонили некоторые влиятельные люди из Франции, и я сказал им, что не верю в то, что этот матч состоится», – приводит слова Халилходжича боснийский N1.



Матч сборных России и Боснии и Герцеговины может состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Президент боснийской федерации футбола Вицо Зелькович сообщил, что окончательное решение о том, поучаствует ли сборная в этой товарищеской игре, будет принято на исполкоме организации 10 октября.