Адиев прокомментировал победу сборной Казахстана в матче с Беларусью в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу в матче 5-го тура Лиги наций со сборной Беларуси (2:1).

«Я бы хотел от себя и от всей команды поблагодарить болельщиков нашей сборной. Сегодня атмосфера нас подгоняла, подстёгивала. В очередной раз могу сказать, что забитый полный стадион — не только 12-й игрок, второй мяч мы точно забили благодаря нашим болельщикам.

Во втором тайме гол назревал: мы висели на половине поля соперника. Было понятно, что моменты однозначно будут, это чувствовалось. К счастью, забили второй гол. Но концентрацию нельзя было терять: надо было принять тренерскому штабу правильные решения по заменам, чтобы довести результат до победы. Пока свисток не прозвучит, мы не имели права выключаться из игры», — приводит слова Адиева официальный сайт УЕФА.

Благодаря этой победе сборная Казахстана досрочно выиграла группу в Лиге наций и вышла в плей-офф.

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