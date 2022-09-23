Моуринью: за десять лет чемпионат Италии стал менее привлекательным за границей

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, как изменилась Серия А за 11 лет его отсутствия в Италии.
«За десять лет после моего отъезда – но не потому, что я ушёл – Серии А пришлось нелегко. Качество упало, чемпионат стал менее привлекательным за границей. С другой стороны, вернувшись в Италию, я нашёл захватывающую, конкурентоспособную лигу, в которую приезжают футболисты топ-уровня.
Если провести аналогию с сезоном-2009/10, здесь всё еще существует разница между топ-клубами и остальными, но всё-таки сегодня остальные команды стали лучше. В Италии есть тренеры с большим количеством идей, которые ставят атакующий и амбициозный футбол. И есть такие клубы как «Рома», которые растут в более широком смысле, именно как клуб, привлекая на стадион всё больше болельщиков, развиваясь в лучшую сторону. Я счастлив в Италии», – приводит слова Моуринью Esquire.
В 2010 году Моуринью завершил работу с «Интером», где отработал два сезона, выиграл Лигу чемпионов и дважды – чемпионат Италии. В июле 2021-го он возглавил «Рому». В сезоне-2021/22 португалец привёл команду к победе в Лиге конференций.
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