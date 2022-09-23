«У меня несколько лишних килограммов, а в 39 это тяжело». Пандев – о завершении карьеры

Македонский нападающий Горан Пандев прокомментировал завершение профессиональной карьеры, рассказал о том, как и почему принял это решение, а также поделился планами на будущее.



«Спустя 20 лет мне пора заканчивать. Моему старшему сыну почти тринадцать – практически всё это время я видел его только в перерывах между сезонами. Теперь я хочу уделять больше внимания своей семье. Однако это не значит, что я отойду от футбола, потому что ничем другим я заниматься не умею.



Все лето я не думал о футболе, и это расслабляло. Ел больше, тренировался меньше. У меня в данный момент несколько лишних килограммов, а в 39 лет становится всё тяжелее это контролировать. Сейчас я хочу сказать большое спасибо каждому – всем моим тренерам, президентам клубов и болельщикам.



Какие планы? Мне нравится работать с молодёжью, помогать, общаться с ними, смотреть их игры. Вот почему в будущем я вижу себя в футболе скорее директором, менеджером или агентом», – приводит слова Пандева Gazzetta dello Sport.



Больше всего матчей в профессиональной карьере Пандев провёл за «Лацио» – 192 (64 гола). Также у него 187 игр за «Дженоа» (32 забитых мяча), 124 – за «Наполи» (22) и 69 – в составе «Интера» (8). Последним клубом в карьере Горана была «Парма».

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