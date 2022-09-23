Тренер сборной Беларуси после поражения: нам и раньше было сложно играть в Казахстане

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев высказался о поражении в выездной игре с Казахстаном в Лиге наций.
«Хотелось бы поздравить сборную Казахстана с победой и выходом в дивизион В с первого места. Соперник очень хорошо настроился, провёл игру агрессивно и мощно. Думаю, вы заслужили выход в дивизион В. По игре могу сказать, что уступили в единоборствах и допустили ошибку в решающий момент игры. Просил не разыгрывать от ворот, попали под прессинг, получили второй гол.
Сложно что-то говорить. Во втором тайме у нас не получилась игра. Те замены, которые мы произвели, не только не усилили нашу игру в атаке, но мы стали играть хуже. Нам и раньше было сложно играть в Казахстане, а сейчас у вас футбол развивается, что и доказывают ваши последние результаты. Думаю, вы на правильном пути», – приводит слова Кондратьева sports.kz.
На гол крайнего латераля казахстанцев Михаила Габышева сборная Беларуси перед перерывом ответила точным ударом Павла Савицкого. А на 79-й минуте победный мяч в составе хозяев оформил игрок московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов.
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