Главный тренер сборной Австрии Рангник прокомментировал поражение от Франции

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился эмоциями после поражения в матче со сборной Франции. Команда Рангника проиграла со счётом 0:2.
«Мы могли бы уже уступать в первом тайме, но то, как мы пропустили первый гол, было крайне досадно. В таких играх всегда важно, кто забьет первый гол. В воскресенье мы сделаем все, чтобы выиграть матч, и очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании», – приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.
На 56-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Килиан Мбаппе. Через девять минут форвард Оливье Жиру сумел увеличить преимущество своей команды.
Ранее французы в Лиге наций уступили Дании (1:2) и Хорватии (0:1), а также сыграли вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1).
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