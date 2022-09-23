Главный тренер сборной Австрии Рангник прокомментировал поражение от Франции

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился эмоциями после поражения в матче со сборной Франции. Команда Рангника проиграла со счётом 0:2.



«Мы могли бы уже уступать в первом тайме, но то, как мы пропустили первый гол, было крайне досадно. В таких играх всегда важно, кто забьет первый гол. В воскресенье мы сделаем все, чтобы выиграть матч, и очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании», – приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.



На 56-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Килиан Мбаппе. Через девять минут форвард Оливье Жиру сумел увеличить преимущество своей команды.



Ранее французы в Лиге наций уступили Дании (1:2) и Хорватии (0:1), а также сыграли вничью с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1).

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.