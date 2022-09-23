Защитник сборной Польши Берешиньски признал доминирование Нидерландов в матче

Защитник сборной Польши Бартош Берешиньски поделился эмоциями после матча со сборной Нидерландов в Лиге наций. Поляки уступили со счётом 0:2.
«Давайте будем откровенны: в этой игре доминировали Нидерланды. У нас было несколько хороших моментов во втором тайме, особенно в его начале, но пары хороших минут в таких играх недостаточно», – приводит слова Берешиньски пресс-служба УЕФА.
Уже на 13-й минуте Коди Гакпо открыл счёт в матче. Ему ассистировал Дензел Думфрис. А точку в матче на 60-й минуте поставил Стивен Бергвейн. В качестве ассистента ему выступил Винсент Янссен.
Сборная Нидерландов набрала 13 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице. Польская сборная с четырьмя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы.
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