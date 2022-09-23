М. Кержаков: «Спартак» не показался главным конкурентом. Не знаю, почему их туда записали

Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о московском «Спартаке».
«Спартак» мне не казался главным конкурентом. Не знаю, почему их туда записали. Нам в последнее время тяжело с ЦСКА. А что касается матча, то «Спартак» забил первым. Показалось, что они сами этого испугались. И не понимали, что делать дальше. Пропала уверенность, появились нервные решения.
Мы и в первом могли забить пару мячей. В раздевалке – абсолютное спокойствие. Понимали, что надо продолжить в том же духе и голы будут», — рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, недавно «Спартак» и «Зенит» встречались в матче Российской Премьер-Лиги. Тогда сине-бело-голубые оказались сильнее, обыграв москвичей со счётом 2:1.
Читайте полное интервью с Михаилом Кержаковым в ближайшее время на «Чемпионате».
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