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Эвра: «Манчестер Юнайтед» всегда будет нужен Роналду

Эвра: «Манчестер Юнайтед» всегда будет нужен Роналду
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о ситуации португальского нападающего Криштиану Роналду в клубе.

«Возможно, «Манчестер Юнайтед» сейчас страдает, и ему нужно использовать других игроков, но им всегда будет нужен Криштиану Роналду. Поверьте мне. Будет момент, когда в «МЮ» скажут: «Криштиану, пожалуйста, останься». Это логично», – приводит слова Эвра A Bola.

Ранее Роналду заявил, что планирует сыграть на чемпионате Европы – 2024. В этом году ему исполнится 39 лет. В составе сборной Португалии Роналду стал победителем чемпионата Европы 2016 года, а также Лиги наций УЕФА 2019 года.

Напомним, португальская федерация футбола вручила ему награду за рекорд по количеству забитых мячей в составе национальной команды (117). Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных.

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