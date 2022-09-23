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Михаил Кержаков назвал две причины рекордного старта «Зенита»

Михаил Кержаков назвал две причины рекордного старта «Зенита»
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением о рекордном старте клуба из Санкт-Петербурга в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По итогам 10 проведённых встреч в рамках РПЛ команда выдала лучший старт в истории чемпионата.

«Думаю, причины две – высокое качество игроков и хорошая глубина состава. По фамилиям наша команда поинтереснее, чем остальные», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, по показателю набранных очков «Зенит» повторил прошлые достижения — как своё, так и других команд. В сезоне-2014/2015 санкт-петербургский клуб уже набирал такое количество очков. Однако в нынешнем сезоне сине-бело-голубые значительно увеличили разницу забитых и пропущенных мячей: 29–3 (+26). В прошлом у клуба была статистика 28–6 (+22). Также в истории чемпионата 26 очков набирали «Локомотив» (2002 год, 18–5) и ЦСКА (2015/2016, 20–1).

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».

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