Видеообзор уверенной победы Нидерландов над Польшей в матче Лиги наций

22 сентября в Варшаве на стадионе «Народовы» состоялся матч 5-го тура Лиги наций. В группе 4 лиги А сборная Польши принимала команду Нидерландов. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Сборная Нидерландов уверенно обыграла Польшу в матче Лиги наций

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Уже на 13-й минуте Коди Гакпо открыл счёт в матче. А точку в матче на 60-й минуте поставил Стивен Бергвейн. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

Сборная Нидерландов набрала 13 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице. Польская сборная с четырьмя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы.

В следующем туре Нидерланды сыграют на своём поле с Бельгией, а Польша отправится в гости к Уэльсу.