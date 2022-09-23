Видеообзор уверенной победы Нидерландов над Польшей в матче Лиги наций

22 сентября в Варшаве на стадионе «Народовы» состоялся матч 5-го тура Лиги наций. В группе 4 лиги А сборная Польши принимала команду Нидерландов. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Сборная Нидерландов уверенно обыграла Польшу в матче Лиги наций
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Уже на 13-й минуте Коди Гакпо открыл счёт в матче. А точку в матче на 60-й минуте поставил Стивен Бергвейн. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.
Сборная Нидерландов набрала 13 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице. Польская сборная с четырьмя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы.
В следующем туре Нидерланды сыграют на своём поле с Бельгией, а Польша отправится в гости к Уэльсу.
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