Гол Де Брёйне — в видеообзоре матча Лиги наций Бельгия — Уэльс

22 сентября в Брюсселе (Бельгия) на стадионе «Руа Бодуэн» состоялся матч Лиги наций. Сборная Бельгии принимала команду Уэльса, игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Гол Де Брёйне помог Бельгии обыграть Уэльс в Лиге наций

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На 11-й минуте счёт в матче открыл Кевин Де Брёйне. На 38-й минуте Миши Батшуайи удвоил преимущество хозяев. На 50-й минуте Киффер Мур отыграл один мяч. Однако полностью переломить ход встречи валлийцам не удалось.

Сборная Бельгии набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Команда Уэльса с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице группы 4. В следующем туре сборная Бельгии сыграет с Нидерландами, Уэльс будет принимать Польшу.