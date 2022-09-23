Алаба получил повреждение в матче с Францией. В этой же игре травмировались Меньян и Кунде

Защитник сборной Австрии и «Реала» (Мадрид) Давид Алаба получил травму в матче Лиги наций УЕФА с Францией (0:2), сообщает Football Espana.



30-летний футболист был заменён из-за повреждения на 70-й минуте. Травма вряд ли носит серьёзный характер — Алаба бежал к бровке трусцой без дискомфорта.



Отметим, что в прошедшей игре травму получили два футболиста сборной Франции — Мик Меньян и Жюль Кунде.



Австрия занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы 1 лиги А, набрав четыре очка после пяти игр. Франция — третья с пятью баллами. Лидирует в группе Хорватия (10 очков), следом идёт Дания (9). В следующем туре Австрия примет дома Хорватию, Франция отправится в гости к Дании (начало обеих встреч — 25 сентября, 21:45 мск).

Голы Мбаппе и Жиру принесли Франции победу над Австрией:

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