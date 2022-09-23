Михаил Кержаков: у меня нет матчей, где я творю чудеса. Зачастую один-два опасных удара

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением о своей игре на старте розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.



«Моя личная статистика с двумя пропущенными мячами в семи матчах? До этого были отдельные отрезки с тремя-четырьмя матчами «на ноль». Но не на старте сезона. Нынешних цифр, возможно, никогда не было. Но не скажу, что это моя заслуга. У меня нет матчей, где я творю чудеса или веду искромётную игру. Зачастую один-два опасных удара. А порой вообще не бывает», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.



Напомним, 17 сентября состоялся центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». По итогам матча победу со счётом 2:0 одержали футболисты «Зенита».



Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».



