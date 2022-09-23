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Кержаков ответил на вопрос, станет ли Одоевский первым номером «Зенита»

Кержаков ответил на вопрос, станет ли Одоевский первым номером «Зенита»
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением, станет ли Даниил Одоевский первым номером санкт-петербургского клуба.

«Станет ли Одоевский первым номером? Им может стать каждый. Я вспоминаю себя в 19 лет. Тот же Ода по каким-то моментам гораздо сильнее меня в том возрасте. Если у меня получилось выстроить какую-никакую карьеру, то у него шанс тоже есть. Больше почвы под ногами. Всё зависит от их характера.

Травмы Одоевского? Многое зависит от генетики, организма. Честно, сейчас точно не самые тяжёлые тренировки, с которыми я сталкивался в карьере. У меня не было мышечных проблем. До 31–32 лет я мог только что-то ломать. Первая мышечная травма была в 32 года, и то потому, что неудачно ударился о газон. Спасибо маме, папе за это. При этом не могу сказать, что я был суперрежимным», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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