Кержаков ответил на вопрос, станет ли Одоевский первым номером «Зенита»

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением, станет ли Даниил Одоевский первым номером санкт-петербургского клуба.



«Станет ли Одоевский первым номером? Им может стать каждый. Я вспоминаю себя в 19 лет. Тот же Ода по каким-то моментам гораздо сильнее меня в том возрасте. Если у меня получилось выстроить какую-никакую карьеру, то у него шанс тоже есть. Больше почвы под ногами. Всё зависит от их характера.



Травмы Одоевского? Многое зависит от генетики, организма. Честно, сейчас точно не самые тяжёлые тренировки, с которыми я сталкивался в карьере. У меня не было мышечных проблем. До 31–32 лет я мог только что-то ломать. Первая мышечная травма была в 32 года, и то потому, что неудачно ударился о газон. Спасибо маме, папе за это. При этом не могу сказать, что я был суперрежимным», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.