Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Кержаков не согласился с мнением, что Сафонов — лучший вратарь РПЛ

Вратарь «Зенита» Кержаков не согласился с мнением, что Сафонов — лучший вратарь РПЛ
Комментарии

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

«Не соглашусь, что Сафонов лучше других вратарей в РПЛ. Мне нравится Адамов из «Сочи», Ванька Ломаев тоже неплохой. Ещё Худяков хороший парень. Но считаю, что у каждого клуба должен быть приоритет на своих игроков. Тем более когда нет еврокубков. Почему в этот период не ориентироваться на своих? Имею в виду не только вратарей», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Отметим, что и Кержаков, и Сафонов в настоящий момент находятся в расположении сборной России, которая в субботу, 24 сентября, сыграет в товарищеской встрече с Киргизией (17:00 мск).

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»:

«Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым «Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022