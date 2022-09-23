Вратарь «Зенита» Кержаков не согласился с мнением, что Сафонов — лучший вратарь РПЛ

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.



«Не соглашусь, что Сафонов лучше других вратарей в РПЛ. Мне нравится Адамов из «Сочи», Ванька Ломаев тоже неплохой. Ещё Худяков хороший парень. Но считаю, что у каждого клуба должен быть приоритет на своих игроков. Тем более когда нет еврокубков. Почему в этот период не ориентироваться на своих? Имею в виду не только вратарей», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.



Отметим, что и Кержаков, и Сафонов в настоящий момент находятся в расположении сборной России, которая в субботу, 24 сентября, сыграет в товарищеской встрече с Киргизией (17:00 мск).

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»: