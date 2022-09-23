Вратарь «Зенита» Кержаков не согласился с мнением, что Сафонов — лучший вратарь РПЛ

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.
«Не соглашусь, что Сафонов лучше других вратарей в РПЛ. Мне нравится Адамов из «Сочи», Ванька Ломаев тоже неплохой. Ещё Худяков хороший парень. Но считаю, что у каждого клуба должен быть приоритет на своих игроков. Тем более когда нет еврокубков. Почему в этот период не ориентироваться на своих? Имею в виду не только вратарей», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Отметим, что и Кержаков, и Сафонов в настоящий момент находятся в расположении сборной России, которая в субботу, 24 сентября, сыграет в товарищеской встрече с Киргизией (17:00 мск).
Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»:
- 23 сентября 2022
-
15:23
-
15:20
-
15:04
-
14:57
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:36
-
14:30
-
14:13
-
14:07
-
14:05
-
13:54
-
13:49
-
13:40
-
13:33
-
13:25
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
12:59
-
12:52
-
12:45
-
12:41
-
12:25
-
12:18
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:27
-
11:18