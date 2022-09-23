Все решения Кукуяна в матче «Ростов» — «Крылья Советов» признаны правильными

Экспретно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала правильными все решения арбитра Павла Кукуяна в матче 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» (2:1). Напомним, по итогам игры самарцы обратились в ЭСК с просьбой оценить два спорных, на их взгляд, эпизода.

Видеоразбор действий арбитра:

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«1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на первой минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в момент передачи мяча атакующим игроком команды «Ростов» №8 Алексеем Мироновым в штрафную площадь соперника его партнёр по команде №19 Хорен Байрамян, получивший мяч и забивший его в ворота команды соперников, не находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» №5 Юрий Горшков, и, следовательно, не находился в положении «вне игры».

Комиссия единогласно поддерживает решение ассистента судьи не фиксировать положение «вне игры», соответствующее инструкциям и рекомендациям в подобных ситуациях принимать решения в пользу атакующей команды, следовательно, решение судьи засчитать взятие ворот комиссия считает правильным ввиду отсутствия очевидных доказательств его ошибочности.

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Ростов» на 72-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Крылья Советов» №24 Роман Евгеньев перед тем, как забить головой мяч в ворота команды соперников, совершил толчок рукой в спину игрока обороняющейся команды «Ростов» №45 Александра Сильянова, помешав ему играть в мяч.



По этой причине большинство членов комиссии считают, что у судьи были основания трактовать действия нападающего как нарушение правил игры, учитывая его позицию и мгновенную реакцию на действия нападающего, в связи с чем поддерживают его решение назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.