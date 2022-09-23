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Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, как продлевал контракт с клубом

Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, как продлевал контракт с клубом
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Вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Михаил Кержаков прокомментировал информацию о продлении контракта с санкт-петербургским клубом.

«Как продлевался контракт? Позвонил Александр Иванович Медведев, предложил переподписать на год. До этого говорил об этом с тренерским штабом. Тогда они сказали, что хотят продолжения сотрудничества. Я ответа не дал. А после разговора с Медведевым позвонил Бирюкову. Сказал, что мне предложен контракт, спросил об их планах на меня. Ответили, что рассчитывают. Естественно, если бы я услышал обратное, то не стал бы подписывать контракт. И, скорее всего, закончил бы карьеру», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»:

«Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым «Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
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