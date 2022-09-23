Михаил Кержаков: пока я был в «Зените», клуб всегда искал вратаря

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением о поиске нового вратаря в санкт-петербургском клубе. 35-летний игрок выступает за команду с 2015 года, также он является воспитанником петербуржцев.
«После ухода Лунёва ходили слухи о новом вратаре. В «Зенит» отправляли половину Российской Премьер-Лиги. Понятно было, что кто-то придёт. К такому уже привыкаешь. Это происходит на протяжении последних семи лет. Пока я был в «Зените», клуб всегда искал вратаря. Так что к этому спокойно относишься.
Почему у Крицюка в итоге не получилось? Это была третья команда, которую он поменял за непродолжительный срок. Возможно, это тоже сказалось. Новые требования, новые партнёры», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»:
- 23 сентября 2022
-
16:52
-
16:50
-
16:48
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:04
-
16:04
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:39
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:04
-
14:57
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:36
-
14:30
-
14:13
-
14:07
-
14:05
-
13:54
-
13:49
-
13:40
-
13:33
-
13:25