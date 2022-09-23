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Михаил Кержаков: пока я был в «Зените», клуб всегда искал вратаря

Михаил Кержаков: пока я был в «Зените», клуб всегда искал вратаря
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением о поиске нового вратаря в санкт-петербургском клубе. 35-летний игрок выступает за команду с 2015 года, также он является воспитанником петербуржцев.

«После ухода Лунёва ходили слухи о новом вратаре. В «Зенит» отправляли половину Российской Премьер-Лиги. Понятно было, что кто-то придёт. К такому уже привыкаешь. Это происходит на протяжении последних семи лет. Пока я был в «Зените», клуб всегда искал вратаря. Так что к этому спокойно относишься.

Почему у Крицюка в итоге не получилось? Это была третья команда, которую он поменял за непродолжительный срок. Возможно, это тоже сказалось. Новые требования, новые партнёры», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»:

«Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым «Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
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