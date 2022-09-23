«Коринтианс» хочет выкупить Юри Алберто у «Зенита»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес заявил, что бразильский клуб намерен выкупить нападающего Юри Алберто у «Зенита». Сейчас футболист, права на которого принадлежат команде из Петербурга, выступает в Бразилии на правах аренды.
«Мне очень понравился Юри Алберто. Думаю, он подходит «Коринтиансу». Он много тренируется, хорошо обращается с мячом, обладает высоким качеством игры и носится по полю все 90 минут.
Он помогает команде в перестроениях и забивает голы. Мы намерены выкупить Алберто. «Зенит» покупал его за 25 млн евро, но использовал мало. У нас есть желание выкупить Юри, «Зенит» об этом знает», — приводит слова Дуилио Монтейру Алвеса ESPN.
Напомним, Юри Алберто стал игроком «Зенита» в январе 2022 года, перейдя из бразильского «Интернасьонала». В 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Летом 2022 года Алберто перебрался в «Коринтианс» на правах аренды.
- 23 сентября 2022
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