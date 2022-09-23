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Вратарь «Зенита» Кержаков назвал двух конкурентов клуба в борьбе за чемпионство

Вратарь «Зенита» Кержаков назвал двух конкурентов клуба в борьбе за чемпионство
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков назвал две команды, которые могут конкурировать с санкт-петербургским клубом в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Только мы сами можем помешать «Зениту» взять чемпионство. Конкуренты? ЦСКА, «Ростов». Будет не самый приятный выезд в «Сочи». Но это конкретный матч, на дистанции мы можем проиграть только себе», – рассказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В настоящий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков после 10 проведённых встреч. На четыре балла отстаёт «Ростов», замыкает тройку ЦСКА с 20 очками, такое же количество баллов у «Краснодара».

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»:

«Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым «Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
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