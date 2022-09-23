Вратарь «Зенита» Кержаков: у нас нет евротурниров — это ужасно

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубковых соревнований.
«В матчах с командами из середины или нижней части таблицы проблемы в основном мы создаём себе сами. Сложно включаться по ходу матча, если не делаешь это с первых минут. Либо забиваем гол и расслабляемся. Этого нужно стараться избегать.
Возможно, тогда будет создана совершенная команда? Посмотрите на подобную тенденцию в остальной Европе. В прошлом сезоне многие команды испытывали сложности в чемпионате после матчей еврокубков. Были ничьи, поражения. Не хватает эмоций. У нас сейчас нет евротурниров – это ужасно, но в какой-то степени это помогает удерживать больше эмоций внутри», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».
- 23 сентября 2022
-
12:18
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:27
-
11:18
-
11:05
-
10:56
-
10:54
-
10:40
-
10:38
-
10:31
-
10:21
-
10:15
-
10:04
-
09:56
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:31
-
09:25
-
08:56
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
08:03
-
07:21
-
05:40
-
05:34
-
04:52