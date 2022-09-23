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Вратарь «Зенита» Кержаков: у нас нет евротурниров — это ужасно

Вратарь «Зенита» Кержаков: у нас нет евротурниров — это ужасно
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубковых соревнований.

«В матчах с командами из середины или нижней части таблицы проблемы в основном мы создаём себе сами. Сложно включаться по ходу матча, если не делаешь это с первых минут. Либо забиваем гол и расслабляемся. Этого нужно стараться избегать.

Возможно, тогда будет создана совершенная команда? Посмотрите на подобную тенденцию в остальной Европе. В прошлом сезоне многие команды испытывали сложности в чемпионате после матчей еврокубков. Были ничьи, поражения. Не хватает эмоций. У нас сейчас нет евротурниров – это ужасно, но в какой-то степени это помогает удерживать больше эмоций внутри», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».

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