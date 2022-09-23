Видеообзор сенсационной победы Азербайджана над Словакией и других матчей Лиги наций

Вчера, 22 сентября, состоялся ряд матчей Лиги наций УЕФА. В частности, прошли четыре встречи Лиги С.

Самым неожиданным результатом стала победа Азербайджана над сборной Словакии. Игра завершилась со счётом 2:1.

Азербайджан обыграл Словакию в матче Лиги наций

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Ещё одним интересным результатом стала результативная ничья (3:3) в матче сборных Турции и Люксембурга.

Турция и Люксембург выдали результативную ничью в Лиге наций

Кроме того, сборная Казахстана переиграла Беларусь. Один из голов забил полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов.

Казахстан обыграл Беларусь в Лиге наций и выиграл группу C

В заключительном матче Литва сыграла вничью с Фарерскими островами.

Литва сыграла вничью с Фарерскими островами в Лиге наций