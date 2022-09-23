Михаил Кержаков отверг термин «доминирование» применительно к «Зениту» в РПЛ
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков отказался использовать термин «доминирование» применительно к клубу из Санкт-Петербурга. По итогам 10 проведённых встреч в рамках розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 команда выдала лучший старт в истории чемпионата.
«Семак отвергал термин «доминирование»? Я его тоже отвергаю. С конкурентами мы сыграли по одному матчу, и то не со всеми. Плюс периодически наступаем на одни и те же грабли с командами, которые в нижней части. Уже теряли очки с «Химками», «Ахматом». В 1-м туре вообще показали одну из самых слабых игр», – рассказал Кержаков в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».
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